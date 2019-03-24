"Укротите эту даму": Седокову облизали

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Звезда поделилась неожиданным видео.
Анна Седокова развеселила фанатов забавным кадрами. В сторис Instagram она показала, как ее облизывает "дама", которую нужно укротить. Пылкой поклонницей оказалась собака, которая не скрывала своего восторга и по-своему выражала любовь, пока артистка снимала ролик.
"Иногда женщины перегибают со своей любовью. Марусе нужно работать над собой",
– иронично констатировала Седокова.
Наверное, Анна решила снять напряжение после негативных комментариев и отвлечь подписчиков от изменений во внешности. Ранее пользователи весьма грубо высказались о косметических инъекциях, которыми, по их мнению, злоупотребляет красотка.
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