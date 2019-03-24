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"Укротите эту даму": Седокову облизали

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Иногда женщины перегибают с любовью, пожаловалась певица

Звезда поделилась неожиданным видео.

Анна Седокова развеселила фанатов забавным кадрами. В сторис Instagram она показала, как ее облизывает "дама", которую нужно укротить. Пылкой поклонницей оказалась собака, которая не скрывала своего восторга и по-своему выражала любовь, пока артистка снимала ролик.

"Иногда женщины перегибают со своей любовью. Марусе нужно работать над собой",

– иронично констатировала Седокова.

Наверное, Анна решила снять напряжение после негативных комментариев и отвлечь подписчиков от изменений во внешности. Ранее пользователи весьма грубо высказались о косметических инъекциях, которыми, по их мнению, злоупотребляет красотка.

Скриншот www.instagram.com/annasedokova

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Кристина ЧЕРНИКОВА
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