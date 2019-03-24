"Укротите эту даму": Седокову облизали

Иногда женщины перегибают с любовью, пожаловалась певица

Звезда поделилась неожиданным видео.

Анна Седокова развеселила фанатов забавным кадрами. В сторис Instagram она показала, как ее облизывает "дама", которую нужно укротить. Пылкой поклонницей оказалась собака, которая не скрывала своего восторга и по-своему выражала любовь, пока артистка снимала ролик.

"Иногда женщины перегибают со своей любовью. Марусе нужно работать над собой",

– иронично констатировала Седокова.

Наверное, Анна решила снять напряжение после негативных комментариев и отвлечь подписчиков от изменений во внешности. Ранее пользователи весьма грубо высказались о косметических инъекциях, которыми, по их мнению, злоупотребляет красотка.