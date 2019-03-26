"Шоковая терапия": рыжая Седокова открыла бюст

От вида экс-солистки "ВИА Гры" фанаты совсем потеряли головы

Анна Седокова не раз заставляла поклонников испытать сильные чувства. Так произошло и теперь. Певица выложила в соцсети кадр, который многих лишил покоя.

"Когда "сложно", я всегда вспоминаю свое прошлое, ведь было же сложнее, и все нормально, выстояла. Когда "непонятно", я срочно начинаю делать то, что никогда не делала. Это как шоковая терапия ",

– поделилась красотка мыслями о том, как ей удается справляться с трудностями. Затем, отметив, что очень часто черпает мудрость в полезной литературе, рассказала о личной теории:

"Итак, вот произошло в твоей жизни что-то классное и ты прибываешь в состоянии счастья. Запомни этот момент. Представь, что ты на волне. На гребне. Четко запомни это состояние и как только понимаешь, что тебя тянет вниз, то возвращайся туда. За уши себя тяни назад. Только к счастью прилипает счастье. Безусловно, бывают спады и падения, но они для того, чтобы подняться и опять начать".

В соцсети это не прошло незамеченным. Одни восхитились и видом артистки, и ее словами.

"Богиня с оттенком рассвета...", "Анна – шикарная женщина", "Красивая, умная, тактичная девушка.. После вашего поста гармония наступила", "Вы очень позитивный человек! Очень мотивирует!", "Очень интересно читать",

– похвалили Седокову фолловеры. Некая дама попросил "пост про расставания и как их можно пережить", ведь, по ее мнению, у певицы "классно, а главное – интересно, получается писать".

Мужчин же волновало другое. Один из них признался: "Сегодня ты мне опять снилась... Какая же ты красивая, скучаю по тебе... люблю тебя". Другой выразил желание "обрести свою любовь". На что отреагировала сама прелестница. "А в чем проблема?" – спосила она.

Интриговать и волновать фанатов – привычное занятие бывшей вокалистки группы "ВИА Гра". Она делает это часто, хоть и не всегда. Накануне Анна учила женщин выбирать спутников жизни.

Певица обратила внимание девушек на то, что любой представитель сильного пола возникает на их жизненном пути с уже сложившимся характером, который начинает формироваться в раннем детстве. А в подтверждение рассказала о сыне.

Гектору исполнилось только два годика, но изменить его характер мама "уже не может", и тому есть причины. "Он мужик. Хозяин жизни. В два года хозяин дома. Берет на себя ответственность за всех", – пояснила Анна.

Таким серьезным размышлениям артистка нередко предавалась под весьма откровенными снимками. В частности, не так давно она разглагольствовала о счастье под кадром, на котором была изображена в лифчике в широко расставленными ногами, позже затронула другую тему под фото, показывающим ее с глубоким вырезом на груди. До этого разыграла горячую любовь и даже выплеснула на поклонников сексуальную энергию. И, похоже, на этом "горячая штучка" не остановится...