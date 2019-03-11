Вид артистки покорил и разозлил фанатов

Анна Седокова снова появилась в откровенном наряде. Она выложила в соцсети фото, на котором изображена в ярко-красном платье с глубочайшим декольте.

"Какой у тебя любимый цвет? У меня ❤️",

– обратилась она к поклонникам под снимком. На ее призыв откликнулись, но мнения разошлись.

Одни заявили, что предпочитают такой цвет, как у артистки, и пояснили, что он значит:

"Красный – цвет не выплеснутой сексуальной энергии", "Как у тебя", "Красный", "Тоже", "Да, красный – цвет лидерства и страсти".

Другие сообщили, что им нравятся разные цвета, и "все зависит от настроения".

Некоторые отметили, что Анне идут все цвета, и восхищались ею. "Какая женщина, огонь", "Самая красивая", "Богиня!", "Шикарная", "Вы прекрасны в этом платье... очень идет", "Милашка", "Super", "Глаза твои как алмазы... как огонь", "Афродита", – писали они.

Мужчины подметили детали и без устали признавались певице в чувствах:

"Сисюньки супер", "Любимый цвет – это цвет твоих глаз", "Моя королева", "Люблю Вас", "Рекс, пекс, фекс, когда Анька Седокова, чистый секс".

Были и недовольные, которым не понравилось увиденное. "Фотошоп рулит?", "Искусственная кукла", "Где Ваши зеленые глазки?", "Мда, пластика, конечно, ее изуродовала", "После фотошопа Аня не только глазки потеряла", "Пацаны говорят, ты страшненькая", "Под носом как будто сопли скопились. Фу. И вообще, многовато процедур с лицом. Становится слишком заметно. Фото так себе", – распекали артистку такие.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" нередко публикует в Instagram провокационные фото и видео. Это вызывает у подписчиков ее страницы разную реакцию. Но красотку это ничуть не смущает...