Без белья: Седокова выставила сочную грудь

Певица снова взбудоражила фанатов

Анна Седокова безразлична к замечаниям недоброжелателей. Не обращая внимания на их критику, она продолжает публиковать в соцсети откровенные фото. На свежем снимке звезда предстала в ярком наряде с головокружительным декольте. Это не оставило поклонников равнодушными.

"7 марта мой концерт в Дубае... потом останусь там, а это означает, что через пару дней моя лента наполнится яркими цветами и красивыми фото. Такими, как это",

– сообщила артистка. И уточнила, что новые кадры будут не менее яркими, чем нынешний образ.

Там Седокова показана в длинном оранжевом платье с соблазнительными вырезами – в зоне декольте и на ноге. Ее распущенные волосы красиво уложены, на лице броский макияж. Звезда смотрит в камеру с томным выражением.

Фанаты расхваливали артистку за то, как она, по их мнению, хорошо выглядит. Многие заявили, что у нее на самом деле потрясающая фигура.



"Сочная", "Ослепительная", "Шикарная", "Тело очень красивое", "Восхитительно-сексуально-превосходная", "Просто космос", "Огненно до безумия", "Богиня... как можно быть такой фееричной?", "Самая сексуальная женщина на свете!", "Нереальная", "Красота неземная!", "Обалденная",

– восхищались они. Особенно отличились представители сильного пола. Эти не упустили ни одной пикантной детали в образе певицы:

"Я один заметил, что на платье Анны видны соски", "Красивые соски. Качественные сиськи", "вот это агрегат!", "Жизнь – боль, когда Седокова огонь... очень красива", "Твоя кожа такая белоснежная, губы такие мягкие, глаза такие яркие, что я не могу отвести от тебя глаз!", "Очень крутая бабенка".

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" часто радует фанатов подобными изображениями. При этом она не упускает возможности похвастаться сочными формами, что вызывает разную реакцию в Сети.

Накануне Седокова разместила в Instagram видео с выступления в Одессе, где она исполнила все свои нашумевшие хиты.

"Опять эта одна минута. Опять в нее нужно уместить несколько часов моего счастья на сцене. Вчера было очень хорошо. Знаете, как лучший секс в твоей жизни. Когда два партнера любят друг друга и многое умеют", – заявила артистка под роликом. На эту публикацию фолловеры отреагировали так же бурно. Но отзывы были разные.

Одни привычно осыпали звезду комплиментами, не забывая о ее некоторых выдающихся прелестях: "Вы, как всегда, Анна, шикарны", "Лучшая, каждое выступление до мурашек", "Спасибо Вам, Вы невероятная", "Как всегда, прекрасна", "Попа великолепная".

Не обошлось и без политики – артистке напомнили о сложных отношениях между Россией и Украиной. "Так Крым чей, Анна?" – поинтересовались другие.