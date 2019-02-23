"Хороша и смела": Седокова обнажила упругие ягодицы

Певица оригинально поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Анна Седокова вновь опубликовала в Instagram откровенный голый снимок, который буквально взорвал Сеть. Артистка на радость поклонникам-мужчинам позирует в кадре в нижнем белье черного цвета и чулках.

Знаменитость отметила, что фанаты и не ждали от нее другого подарка в этот праздник, поэтому она не стала их разочаровывать. Подписчики тут же осыпали Седокову комплиментами, в очередной раз отметив то, какие подтянутые у нее ягодицы, несмотря на то, что она мать троих детей.

"Это лучший подарок", "Какая ты классная, Аня", "Анна, вы же мать! Потрясающая и сексуальная мать!", "Прекрасная женщина", "Куколка", "Отличная фигура", – восхитились формами звезды фолловеры.

Однако недоброжелатели обрушились на Седокову с критикой за излишнюю откровенность. Многие интернет-пользователи полагают, что певице следует быть скромнее. К радости преданных поклонников, артистка, которая много времени уделяет своему внешнему виду, не обращает внимание на негативные отзывы о себе.