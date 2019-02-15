"Возбуждающе": Седокова развеяла скуку стриптизом

Артистка в очередной раз возбудила фанатов

Анна Седокова опубликовала в Instagram новое видео. В ролике она исполнила весьма откровенный танец. В плотно обтягивающем наряде, состоящем из короткого топа и легинсов, с оголенным животиком певица двигалась как опытная стриптизерка.

Под записью – стихотворение на английском языке и несколько слов:

"Или когда тебе скучно в 4 утра".

Подписчики лишились покоя и сна. На странице брюнетки разбушевались нешуточные страсти. Самые преданные фанаты восхитились. "Вы чудесны!", "Анна, ты очень красивая... Фигура богини", "СекАС! Огонь!", "Как всегда, прекрасна!", "Фигура, внешность – просто отпад", "Крутая пластика у тебя. Очень круто двигаешься", "Хороша", – похвалили они любимицу.

Мужчины выразили самые сокровенные ощущения и желания:

"Возбуждающе", "Сочно", "Чувственно, глубоко. Спасибо", "Вот бы Анну пофоткать... эх...", "Сна тоже нет. Много нас здесь таких", "Вы просто прелестны! Эх... если бы у меня не было девушки", "Сладкая", "Я бы нашел тебе занятия".

Остальные разделились на два лагеря. "Чем занимаешься в 4:00?", "Осторожно... У стен есть уши...", "Что, оказывается, выкладывают в 4 утра", "Анна интересная, но! Есть много но!", "Бедная женщина", – написали одни.

Другие набросились на певицу, не стесняясь в выражениях: "Мужика срочно надо, чекнулась", "Как кошка жопу выпячивает", "Бухая, что ли", "Господи, как же эта старая надоела... Что она только не делает уже... Это просто ужас... Позорница старая. Осталось только жопу разорвать реально в эфире и в мини-ролике, остальное она уже показала, на что способна".

Анна не раз размещала в Соцсети провокационные фото и видео. Она способна и голыми ягодицами эффектно подвигать, и ножками в чулочках соблазнить, и в прозрачном нижнем белье показаться. При этом все ее публикации вызывали шквал эмоций, причем самых разных.