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"Кого будешь баловать?": Седокова устроила урок соблазнения в чулках

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Полуголая певица не оставила никого равнодушным

Анна Седокова продолжает дразнить подписчиков соблазнительными фото. На этот раз экс-солистка "ВИА Гры" применила "секретное оружие" – чулки.

Анна показалась в кадре в майке, эффектно подчеркивающей ее прелести, и чулках. Фанаты пришли в восторг от такого пикантного снимка. "Ты такая, 🔥!!! Чулки супер!!!", "ВАААУ ВАААУ СЕКСИ ШМЕКСИ АНЮТА СЕКС СИМВОЛ 👄", "А кого будешь ты баловать?", "Ты самая желанная,самая прекрасная 💋".

При этом, несмотря на практически полуголую Седокову, пользователей также заинтересовала книга, которую певица держала в руках. "Сексуальные ножки, но больше интересно о чём книжка )))".

Анна в чулках настолько понравилась фанатам, что ее даже не стали распекать за слишком откровенный наряд.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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