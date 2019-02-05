"Кого будешь баловать?": Седокова устроила урок соблазнения в чулках

Полуголая певица не оставила никого равнодушным

Анна Седокова продолжает дразнить подписчиков соблазнительными фото. На этот раз экс-солистка "ВИА Гры" применила "секретное оружие" – чулки.

Анна показалась в кадре в майке, эффектно подчеркивающей ее прелести, и чулках. Фанаты пришли в восторг от такого пикантного снимка. "Ты такая, 🔥!!! Чулки супер!!!", "ВАААУ ВАААУ СЕКСИ ШМЕКСИ АНЮТА СЕКС СИМВОЛ 👄", "А кого будешь ты баловать?", "Ты самая желанная,самая прекрасная 💋".

При этом, несмотря на практически полуголую Седокову, пользователей также заинтересовала книга, которую певица держала в руках. "Сексуальные ножки, но больше интересно о чём книжка )))".

Анна в чулках настолько понравилась фанатам, что ее даже не стали распекать за слишком откровенный наряд.