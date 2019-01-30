"Такая сочная": Седокова спела без трусов

Певица устала обнажаться в Сети и решила побаловать поклонников своими прелестями прямо со сцены

Звезда продолжает эпатировать публику, выступая в откровенных нарядах. На сей раз Анна выложила на своей страничке в Instagram ролик из эфира "Русского радио".



"Ай ай ай как было… Надеюсь, вы слушали и смотрели наш концерт. Скоро полная версия на @ru_tv#SantaBarbara. А дальше были танцы..."

Спасибо моим музыкантам и самому родному зрителю…"

– прокомментировала видео Седокова. На кадрах знаменитость выступает в черной облегающей кофточке и обтягивающей юбке ниже колена с оголенным животом.

Поклонников привлекала изюминка наряда Анны: боковые разрезы юбки открыли тело исполнительницы, из-за чего некоторые предположили, что она поет без трусов. Но тут же нашлись и те, кто попробовал объяснить такой выбор костюма.

"Есть же стринги без боков вообще, одна полоска или под ленточки юбки спрятались тонкие полосочки",

– написала одна из пользовательниц соцсети.

Большинство фолловеров внешний вид Седоковой привел в полный восторг и возбудил на жаркие комплименты. "Анна, вы невероятны, юбка реально огонь", "Шикарная! Такая сочная", "Какой костюм, какая фигура, какой голос – мурашки по коже", "Огонь", "Аня, ты секси", "Уф, такая горячая", "Божественна", – не поскупились на похвалу поклонники.