"Как заснуть": Седокова повертела голыми ягодицами

Бывшая солистка "ВИА Гры" лишила фанатов покоя

Анна Седокова, которая нередко жалуется поклонникам на слабость перед вкусной едой, из-за чего набирает лишние килограммы, продолжает радовать их смелыми фото и видео. Таким стал и свежий ролик, который певица выложила в соцсети.

"Спокойной ночи. Пусть сны будут ласковы",

– кокетливо пожелала красотка под записью. И пошутила:

"P.S. Смотрите, у нее башня от фотошопа покосилась".



Многие фанаты восхитились. Они хвалили и благодарили за доставленное удовольствие.

"Господи, какая же Вы прекрасная, Анна!", "Спасибо за сегодняшнее выступление, это было нечто прекрасное... Спасибо за то, что несешь свет в этот мир", "Шикарная! Очень, очень... сногсшибательная", "Как же обалденно", "Огонище", "Фигура бомба", "Шикарные формы, Аня", "Восхищаюсь Вашей раскрепощенностью! Вы излучаете море позитива! А в плане красоты – Вы икона – природа Вас щедро наградила!" – написали фанаты.

Дамы пожалели представителей противоположного пола: "У Вас потрясающая фигура! Бедолаги мужчины, как они пережили выступление?", "Тут не башня поплыла от фотошопа, а слюни у мужской части подписчиков", "С ума сойти... Седокова, что ты с мужчинами творишь".

И оказались правы – сильный пол растаял и лишился покоя. "Как заснуть после такого", "Секс-машина", "А что так горячо-то...", "Самое то на ночь", "Уснешь после такого...", "Суперсекси", "Классная попочка", "После такого вряд ли спокойной она будет", "Давление сразу поднимается", "Попа огонь! А Вы, Анна, бомба замедленного действия!", "Орех", "После таких нарядов сны точно будут ласковые", "Да, попа еще та...", "Эх, какие труселя", "Анна, Вы просто ходячая страсть", "Думаю, сны будут очень яркими", "Шикарная попа! Да и все остальное – на уровне... Прям "Пися-королева"!" – поделились мужчины эмоциями.

Были и недовольные. "При интеллигентных людях зачем так ходить... Уезжай в Украину", "Не очень культурно", "Вот скажите – все эти сиськи и письки – правда кому-то интересны!? Ну что с ними носиться?! Это всего лишь сиськи и письки... почему пошлость рулит?!" – возмущались такие. Но их было мало.