Изящное белье: Седокова показала откровенное видео

Сильный ветер "раздел" певицу

Анна Седокова продолжает сводить с ума своих поклонников. На своей странице в Instagram она выложила видео, которое не оставило никого равнодушным.

Певица в ярком оранжевом платье гуляла по пляжу. При этом ее снимали на камеру. Резкий порыв ветра приподнял низ одежды, оголив таким образом ноги артистки и ее трусы.

Конечно, на нижнее белье сразу же обратили внимание подписчики Анны. "Отличные ТРУСЫ👌👌 надо брать😂", "Фигура огонь! 🔥🔥 🔥", "классные черные стринги 👄", "Так вот они какие поющие трусы😍😁", "Бомбезная".

Однако нашлись и те, кого совсем не впечатлил вид Седоковой. "Ох и жирная", "Худей", "Забыла шлёпки на пляж?!)".