Спереди и сзади: Седокову оценили со всех сторон

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Несмотря на кокетливые жалобы на якобы располневшую фигуру, Анна Седокова не упускает случая показать аппетитные формы.
Два свежих снимка в Instagram бывшей солистки группы "ВИА Гра" наверняка не дают фанатам красотки спокойно спать по ночам.
На одной из фотографий певица позирует в ванной в полупрозрачном белье, повернувшись к камере спиной. Стринги, которые практически ничего не прикрывают, не оставили подписчикам простора для фантазии. Вид сзади мужчины оценили по достоинству.
"Классная попа..", "Уфф, моя богиня", "Орех бомба",
– написали комментаторы.
Другой кадр выглядит не менее соблазнительно. Здесь Седокова предстала в блестящем платье с глубоким декольте. Дополнили образ алые губы.
"Безумно красивая", "По-моему, губы хотят начать отдельную жизнь...", " Шикарна как всегда",
– отозвались подписчики.
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