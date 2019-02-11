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Спереди и сзади: Седокову оценили со всех сторон

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица раздразнила поклонников откровенными фото

Несмотря на кокетливые жалобы на якобы располневшую фигуру, Анна Седокова не упускает случая показать аппетитные формы.

Два свежих снимка в Instagram бывшей солистки группы "ВИА Гра" наверняка не дают фанатам красотки спокойно спать по ночам.

На одной из фотографий певица позирует в ванной в полупрозрачном белье, повернувшись к камере спиной. Стринги, которые практически ничего не прикрывают, не оставили подписчикам простора для фантазии. Вид сзади мужчины оценили по достоинству.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Классная попа..", "Уфф, моя богиня", "Орех бомба",

– написали комментаторы.

Другой кадр выглядит не менее соблазнительно. Здесь Седокова предстала в блестящем платье с глубоким декольте. Дополнили образ алые губы.

"Безумно красивая", "По-моему, губы хотят начать отдельную жизнь...", " Шикарна как всегда",

– отозвались подписчики.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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