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"Вкусняшка": Седокова порадовала обнаженными формами

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снова показалась в смелом виде

Анна Седокова не упускает возможности похвалиться сочными формами и часто выкладывает в соцсети фото, на которых позирует в довольно провокационных нарядах. Певица опубликовала снимок, на котором изображена на ярко-красном фоне, одетая в наряд такого же цвета, причем едва удерживающем пышный бюст певицы, и рассказала о переменах в жизни.

"Я поняла, что всего в жизни нужно дорасти. До своего мужчины, своего тела, книг, друзей. Неделю назад, в моей жизни что-то изменилось... День без зала теперь мне кажется неполноценным. Пельмени ночью – деликатесом, а не образом жизни, а токсичные отношения – совершенно неприемлемой штукой", 

сообщила красотка. И добавила, что "словно откинула все не нужное и сконцентрировалась на важном, и появились силы идти". А в заключение отметила: 

"Я хочу сказать, что иногда мы сильно переживаем, что что-то не так. Что нет сил идти дальше, что вообще не туда идешь. Дайте время себе. Все хорошо. Верьте. И действуйте, когда это самое время настанет".  

Фанаты откликнулись на ее публикацию сразу. Многие стали привычно хвалить артистку.

"Вкусняшка и нереальная красотка!", "Секс-бомба, огонь женщина... Вы радуете поклонников", "Прелесть", "Как всегда, обворожительна", "Красная королева", "Шикарная", "Какая прекрасная женщина и какие правильные мысли. Спасибо за вдохновение", "Великолепие", "Богиня", "Вы просто красавица.. нет слов.. восхищаюсь!", "Анна, вы восхитительны", "Женщина-вамп!",

– восхищались они. При этом нашлось немало и тех, кто включился в обсуждение слов Анны.

Они заявили: "Хорошо сказала! Так и есть! Так всегда!", "Какие же верные слова! Полностью поддерживаю", "Аня, как все точно! Ты такая душевно теплая, светлая, приятно на тебя смотреть, слушать и читать".

Мужчины, что вполне естественно, больше внимания уделили внешности Седоковой. "Ты на фото катастрофически сексуальная и в то же время сосредоточенная", "Сиськи найс", "Увидимся?", "Симпатичная малышка", "Вау, какая горячая", "Побудь моей женой на 10 минут", – поделились они впечатлениями, чувствами и желаниями.

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com

Однако нашлись и недовольные. Такие возмутились: "Ты что, в таком виде в церковь ходила?", "Королева шансона и шнапса", "Грим и макияж не очень".

Впрочем, вряд ли красотка обратила на это внимание, ведь комментарии злопыхателей почти затерялись в комплиментах, которыми осыпали ее поклонники.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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