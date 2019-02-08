"Пошли, выйдем": Седокову шокировала дочь

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась случившимся с поклонниками

Невероятной красоты закат в Москве вечно занятая певица не пропустила только благодаря своей Алине. Выбравшись из автомобиля, Анна была приятно удивлена. Вечернее небо в столице и вправду было неописуемо красивым – горожане выложили десятки кадров в соцсетях.

"Сегодня был удивительный закат. Закат, который мне показала моя дочь. Я, возможно, так бы и сидела дальше в машине, уткнувшись в телефон и решая миллион проблем, а Алина вдруг сказала: "мама, пошли, выйдем". Спасибо )",

– трогательный пост с красивым селфи мамы и дочки появился в Instagram Анны Седоковой.

Кусочек обычной жизни артистки, без прикрас и надоевших откровенных образов, умилил подписчиков. Некоторые отметили, что дети действительно помогают спешащим взрослым остановиться и увидеть, как прекрасен этот мир.

"Я благодаря своей дочке, вновь научилась видеть божьих коровок, клевер, солнечных зайчиков и еще миллион вещей, на которые обычно некогда найти время)", "Вот умница, а ты так и сидела б в машине, и не посмотрела б на такой красивый закат, люблю тебя и твоих детишек, хорошего вечера", "Хорошо,когда есть дочь!!!!!",

– написали они.

