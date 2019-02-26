Как там мокро: Седокова примерила сексуальный образ

Артистка продолжает радовать фанатов видом своих прелестей

Анна Седокова снова использовала возможность похвалиться идеальной фигурой. Она выложила в сторис Instagram видео, в котором показалась в плотно облегающем ее тело купальнике. При этом аппетитный бюст певицы так и рвался наружу.

"Так, это я вчера укреплялась. Спортом надо заниматься. Рабочая неделя началась и спортивная тоже. Я больше не болею",

с энтузиазмом объявила прелестница. Однако, подойдя к бассейну, будто дала задний ход, заявив, что "туда не пойдет", а кадр подписала:

"Как там мокро".

Потом звезда как ни в чем не бывало отправилась в магазин и купила там яркую книгу для маленького сына. Они вместе разглядывали картинки, и малыш познавал мир.

На этом Анна не остановилась. Она опубликовала в соцсети кадр с домашней питомицей и поинтересовалась, кого среди ее подписчиков "больше – любителей собак или кошек".

Фанаты отозвались незамедлительно. Они рассказали, кого из животных любят, но и о певице не забыли – наградили ее комплиментами: "Анюта красотка, всегда на высоте. Наша богиня", "Самая красивая", "Вы самая лучшая".

Украинская певица, актриса, теле– и радиоведущая, бывшая солистка группы "ВИА Гра" – мама троих детей: 14-летней Алины, 7-летней Моники и годовалого Гектора. Она следит за фигурой – занимается спортом и старается правильно питаться, несмотра на то что очень любит вкусно поесть.

Благодаря самоконтролю и силе воли артистка прекрасно выглядит, что не раз отмечали ее поклонники. Она же, в свою очередь, не устает радовать их снимками, на которых предстает в смелых видах.

Не стал исключением и День защитника Отечества. Седокова выложила в Instagram снимок, который вызвал бурю чувств у пользователей Сети. на радость подписчикам-мужчинам артистка изображена в кадре в провокационном нижнем белье черного цвета и чулках.