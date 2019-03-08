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Голая в кровати: Седокова обнажила крепкий тыл

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Такого откровенного снимка привыкшие ко всему поклонники певицы не ожидали

Анна Седокова с удовольствием демонстрирует свою сексуальность, которую подчеркивает эффектными нарядами. Однако на этот раз артистка опубликовала в Instagram кадр совсем без одежды, прикрывшись лишь одеялом. Фото ожидаемо взорвало интернет.

На снимке Седокова лежит на кровати с букетом цветов и шампанским. Так знаменитость решила поздравить своих поклонниц с 8 марта, пожелав, чтобы у них каждый день были "розы и кристалл". Правда, кадр привлек больше мужчин, которые восхитились упругими ягодицами звезды. Многие не сдержались и предложили ей сыграть свадьбу.

"Ради всего человечества, выходи за меня замуж", "Очень женственна и сексуальна", "Я поняла, Анна косит под Ким Кардашьян!", "А чего так мало показали?? Давайте больше", "Да зачем одеялом-то прикрываться уже, смысл?", "Ничего себе фигура", "Шикарная! Вкусная!", "Шикарная Анна, и фигура секси, все при ней", "Роскошная женщина", – прокомментировали пост Седоковой фолловеры, которые никак не могут наглядеться на ее волнующие формы.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Впрочем, среди подписчиков певицы нашлись те, кто раскритиковал ее за излишнюю откровенность. По мнению некоторых интернет-пользователей, Седоковой должно быть стыдно перед детьми, которые могут увидеть это фото на грани кадра из фильма для взрослых. 

Полина ИВАНОВА
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