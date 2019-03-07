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"Поменьше ткани": Седоковой разрезали платье до ягодиц

Анна Седокова. Фото: instagram.com/stories/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" надела длинный наряд

Это мешает Анне Седоковой выглядеть лучше, решил победитель шоу "Подиум" дизайнер Антон Воронов. И сразу принял меры – взял ножницы и разрезал артистке платье, оголив некоторые части тела.

"Ань... тебе надо поменьше ткани, побольше красивых ног",

– объяснил он певице свои действия. Она же, снимая все происходящее на камеру (потом еще и опубликовала в сторис), была поражена тем, что модельер может столь варварски поступить с шикарным одеянием. 

А платье и в самом деле было на загляденье: ярко-красного цвета, оно искрилось и сияло золотом. Но мужчине, знающему толк не только в моде, этого было мало. Он посчитал, что Анне нужно не только петь, блестеть, но еще и ноги показывать, поэтому расправился с нарядом беспощадно.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Артистам необходимо уметь создать яркое зрелище, для чего требуются броские наряды и декорации. Антон Воронов наверняка разбирается в этом и понимает, за что фанаты ценят Анну Седокову. Вот и помог ей открыть все "фишки".  

Чтобы устоять на пике славы и для большого числа подписчиков в соцсетях, экс-солистке "ВИА Гры" будет не лишним поддержание откровенного образа, знакомого еще со времен, когда она и другие участницы знаменитой группы выступали в столь в провокационной одежде, что ослепляли зрителей. Хотя с той поры прошло немало лет и Анна уже дает концерты сама, она в потрясающей форме, о чем не раз заявляли ее фанаты.

Поэтому Седокова недолго смущалась в разрезанном до ягодиц платье. Да и одеться у нее есть во что, кроме этого наряда. Позже она сверкнула прелестями в коротком черном кружевном с серебринками платье, из глубокого декольте которого едва не выпали пышные округлости.

Однако Седокова не только демонстрирует аппетитные формы. Она еще и конкурсы проводит. К примеру, накануне звезда объявила один из них.

"Дорогие мои! Сегодня я была в гостях у моих друзей... У нас для вас конкурс, в котором вы можете выиграть эти настенные часы #rolex с моим автографом", – обратилась прелестница к фанатам. И назвала условия для участия. 

Конечно же, желающих нашлось немало. Они стали гадать над ответом на вопрос артистки и поделились мечтами. Были и такие, кто привычно хвалил ее саму.

"Анна, Вы великолепная женщина, актриса, певица!" – выразила свой восторг одна из подписчиц. И с нею трудно не согласиться: Седокова выглядит замечательно...

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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