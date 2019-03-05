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Седокова с детьми открыла тело

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" показалась в пикантном виде

Анна Седокова, как известно, родила троих детей. При этом ее фигура по-прежнему восхищает поклонников. И новое фото, на котором певица изображена со старшей дочерью и сыном, не стало исключением, к тому же на нем бюст прелестницы едва не вываливается из яркого платья.

"Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье",

– процитировала артистка колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. И добавила, что полностью "с ним согласна".

Большинство подписчиков сошлись на том, что кадр очень яркий и красивый. Фанаты пришли в восторг от вида Анны и ее детей.

Хотя некоторые выразили сожаление, что на снимке нет младшей наследницы звезды – Моники, семейство засыпали комплиментами: "Потрясающие", "Удивительные!", "Чудесные".

Хвалили внешность Седоковой ("Красавица", "Ты просто супер"), добавив, что она и старшая дочь не только очень похожи, но и выглядят как ровесницы. "Если Вы мне сейчас скажите, что это ее дочь, я упаду со стула, на котором сижу", "Как две подружки! Вы прекрасны!" – отметили подписчики.

Уделили внимание и сыну звезды. "Сынишка – космос!", "Просто мэн!", "Похож на знаменитого актера", – заявили поклонники.

По их мнению, артистка правильно расставляет приоритеты, ведь семья – это самое главное в жизни. Седокова не раз говорила, что с удовольствием растит детей – 14-летнюю Алину, 7-летнюю Монику и годовалого Гектора. 

Это не мешает бывшей солистке блистать голыми прелестями. Вот и накануне она опубликовала в сторис фото, которое наверняка ослепило фанатов, и не впервые.

Фото: instagram.com/annasedokova

Анна довольно часто размещает откровенные кадры. На днях звезда опубликовала подобное фото – в ярком наряде с головокружительным декольте...

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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