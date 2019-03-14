Седокова разыграла горячую любовь

Экс-солистка "ВИА Гры" показалась в объятиях мужчины

Поклонники Анны Седоковой решили, что она тем самым засветила своего возлюбленного. Но не тут-то было: певица всего лишь разыграла всех. Новые слухи о романе красотки с солистом группы M-Band Анатолием Цоем вызвала ее публикация в Instagram. На видео в сторис артистка и музыкант дурачатся на камеру.

"Вот понимаете, зачем мы вместе с ним?"

– спрашивала Анна, улыбаясь. А это был только анонс клипа, в съемках которого участвуют Седокова и Цой, о чем прелестница и сообщила, а немного погодя удалила ролик.

Но увиденного фанатам оказалось достаточно, чтобы заподозрить, что между певцами существует связь. Это косвенно день назад подтвердил пост артистки в соцсети.

"Поменяв четыре страны за неделю, пролетев тысячи километров, написав две прекрасные песни и выпив достаточное количество текилы, могу точно сказать: настоящая любовь все равно победит! Просто она должна быть #нужна. Желательно двоим, но это не точно",

– написала Анна под забавным рисунком.

Слухи об этой якобы паре ходят давно. Несколько месяцев назад Седокова уже выкладывала двусмысленные посты с участием Цоя. Но при этом посмеивалась в ответ на мнения поклонников об их близких отношениях.

Фанаты и тогда были уверены в том, что у артистов любовь, мало того, еще и отцовство сына певицы Гектора приписывали ее коллеге. Однако после того как в Сети появилось их фото, на котором они стояли в обнимку, красотка написала, как ей жаль, что у них не было романа.

Анатолий Цой – солист бойз-бенда M-BAND, участник SuperStar KZ, бывший солист SugarBeat, победитель популярного телешоу "Хочу к Меладзе", финалист первого сезона казахского "Х-Фактора". Его считают одаренным и ярким.

Анна Седокова была замужем дважды, но развелась с обоими супругами. У нее трое детей – две дочери и сын. Сердце пышногрудой обольстительницы пока свободно, а может, и нет...