"Согласна на все": Седокова в лифчике расставила ноги

Экс-солистка "ВИА Гры" снова возбудила фанатов

Анна Седокова продолжает выкладывать в Instagram откровенные снимки. На этот раз она поразила воображение поклонников свежими кадрами, на которых в очередной раз блеснула обнаженными прелестями, да еще как!

"Небольшой пост о счастье. Итак, что я о нем знаю. Оно любит, когда его благодарят. За мелочь, за улыбку. За то, что сегодня есть на что поесть. Или за классную тачку, встречу, новый день. За то, что просто есть сегодня..."

– поделилась рассуждениями артистка под более ранним фото. Но некоторых фолловеров больше заинтересовал другой снимок, и неспроста, ведь певица изображена там в нижнем белье с широко раздвинутыми ногами на фоне элитной иномарки.

Комментарии хлынули потоком на страницу. Только мнения были разные. Одни увидели в этом намек и осыпали звезду комплиментами:

"Согласна на все", "Вы крутая!", "Молодец", "Классные штанишки", "Замотивировала", "Очень красивая", "Так мило", "Анна, шикарно. Мадмуазель Faishen Anna! Выглядишь бесподобно", "Идеально", "Секси".

Другие остались сильно недовольны. "You are a bad girl you need to punish (Ты плохая девушка, которую нужно наказать)", "Блудливых и похотливых счастье любит", – возмутились они, и не все подбирали слова.

Остальные включились в дискуссию о счастье. Были согласные с Анной и те, кто думает не так.

Позже Седокова опубликовала еще один кадр. На нем прелестница выглядит куда скромнее – одетой. И все же грудь видна, хоть и не так провокационно, но этого достаточно.

"На каждого Шрека найдется Фиона, которой будет фиолетово, что он зеленый... И твои любимые скобки... На мне наше новое пальто", – сообщила экс-солистка "ВИА Гры" под снимком.

Фанаты и тут потеряли головы. Они восхищались без устали:

"Ну огонь же! Огонь просто, Анют!", "Шикарная", "Моя тигрица", "Ты такая красивая и милая девушка", "Богиня", "Очень недурна собой".

А какой-то поклонник совсем растаял. "Моя ты рыбонька, я дождался... ты потрясающе выглядишь, лучик солнца, сногсшибательная волшебница, аленький цветочек, все прекрасные слова мира – у твоих ног", – заявил мужчина.

И в этом вся Анна Седокова – умеет покорить...