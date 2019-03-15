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"Бомба": к бюсту Седоковой страстно прижалась девушка

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Пышные формы артистки никого не оставляют равнодушным

Анна Седокова опубликовала в Instagram очередное видео, из-за которого многие лишились покоя. На нем она блистает в наряде с головокружительным декольте. Да еще и визажист, которой певица доверила себя всю, наведя ей красоту, прильнула к самой выдающейся прелести.

"Девушка – сюрприз и счастье. Не сказала мне сегодня, что будет мне сама делать мэйк, а я ведь просто записалась к ней в салон. Прихожу, а тут и любимая Гоар и пирожки с мясом... Обожаю бесконечно",

– рассказала звезда фанатам. И тотчас в соцсети забушевали страсти.

Равнодушных среди подписчиков не осталось. Одни расхваливали ее и так, и эдак:

"Сияющая суперзвездочка", "Шикарная", "Анна – богиня красоты ", "Ты просто космос! Нереально крутая девчонка", "Яркая! Бомбезная", "Ты просто огонь",  "Голливудская дива!", "Стимул, образец", "Шик!", "Волшебная", "Какая Вы нереальная", "Королева", "Нежная и красивая. Локоны чудесные".

Мужчины старались больше других. Они осыпали певицу завидными комплиментами.

"Роскошная! Супервип! Суперэксклюзив", "Златокудрая красавица – ух!", "Очень-очень секси", "Сюрприз и счастье – это Вы, Аня", "Офигенная", "Эх, Седокова",

– не сдержали горячих чувств представители сильной половины человечества.

Однако сильнее всего остального заинтересовала фолловеров только одна чать тела артистки. Хотя у каждого из них было по этому поводу свое мнение и потаенные желания: 

"Шикарный бюст", "Пирожки с мясом", "Две бомбы я заметил", "Анины цицачки" "На это можно смотреть бесконечно", "Я тоже трогал бы твою грудь".  

Седокова не в первый раз показывается в подобном виде. И всегда это вызывает бурную реакцию у ее поклонников. Многие из них часто отмечали, что у мамы троих детей великолепная фигура. Да и бюст артистки не уступает такой же выдающейся прелести ее коллеги – Анны Семенович...

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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