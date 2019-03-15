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"Крутая декольтешечка": Семенович завлекла прелестями

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" сделала прозрачный намек

Анна Семенович отметила окончание рабочей недели традиционно – разместила на своей странице в Instagram новый снимок. На нем красотка, как было и раньше, изображена в соблазнительном виде (из выреза рубашки хорошо виден пышный бюст) и с такой же лучезарной улыбкой.

"Завтра пятница",

– напомнила артистка поклонникам. И не без кокетства спросила:

"Вы готовы, мои любимые?" 

Представители сильного пола совсем головы потеряли. Они не только откликнулись на горячий призыв сексуальной прелестницы, но и поделились с нею тайными мечтами.

"Всегда готов, моя королева", "Не все сказано. БОГИНЯ!!!", "Привет! Народ к разврату готов! Красотка", "Как у пионеров", "Конечно, готовы... Анечка, Вы, как всегда, очаровательная! Любимка наша", "Рад снова видеть Вас в хорошем настроении! А что будет в пятницу?", "Мы всегда готовы", "Вот если бы был конкурс "Пятница с Семенович", вот это была бы очень крутая пятница!.. Анютка, конечно, исключительно порядочно ее провести!", "Зажигай", "На земле много чудес, но есть одно, самое удивительное и прекрасное, – это Вы",

– написали мужчины, целиком покоренные владелицей аппетитных форм.

Женщины тоже не поскупились на комплименты. Они восхищались артисткой:

"Крутая декольтешечка", "Ослепительная", "Вы красавица!", "Анна, выглядите просто огонь", "Просто космос!", "Бомба", "Ой, хороша! Любой образ супер... Анютка, Вы – чудо!..", "Ты неотразима, мой славный кумирчик, конфетка сладкая... этот образ супер", "Прелесть", "Шикарная девушка!", "Очаровательна", "Женщина без возраста", "Нравится Ваш стиль сегодня".

Не смолчали и злопыхатели. "Все нормальные женщины детей завели, семьи. А Анечка только сиськами трусит", "Улыбка не натуральная", – заявили такие.

Ранее Семенович ответила тем, кто постоянно ее критикует. И даже послала их по неприятному адресу. А в заключение добавила, что живет и выглядит, как хочет сама, и так будет впредь.

Так что зря недруги старались как-то задеть артистку...

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ДОРОЖКИНА
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