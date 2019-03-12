Семенович с глубоким декольте набросилась на недругов

Экс-солистку "Блестящих" разозлило вмешательство в ее личную жизнь

Анна Семенович резко ответила тем, кто постоянно ее критикует. Взбешенная негативными комментариями и советами недругов, она послала их по неприятному адресу.

"Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) – обсуждать, осуждать…",

– заявила артистка под фото, на котором показалась в уже знакомом ярко-красном платье с декольте, из которого едва не выпадал ее пышный бюст. И добавила:

"Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама . Так вот , я им отвечу – засуньте свое мнение в задницу!"



После этого красотка твердо заявила, что живет и выглядит так, как хочет сама. Напоследок, отметив, что она "не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем", Анна пообещала "петь песни, которые вызывают улыбку на лицах людей, а не слезы... надевать короткие платья, показывая свои роскошные ноги... носить декольте, которое демонстрирует шикарную грудь... рожать тогда, когда захочет, а не тогда когда советуют чужие люди".

Фанаты, конечно, поддержали любимицу. Одни привычно восхищались ею:

"Ты самая роскошная и самая сексуальная певица", "Милая, нежная и ласковая... персик и одуванчик", "Смачная грудинка", "Вау! Очень шикарный вид" , "Очень восxитительная", "Ты красивая и фигура шикарная", "Очаровательная девушка", "Классный пост, красотка"", "Богиня", "Сладкая Вы моя", "Детка, ты бомба".

Другие поссоветовали Семенович не обращать внимание на злопыхателей. "Молодчина Аня, всех и сразу наповал, пусть завидуют дальше", "Анна, Вы очень талантливая, позитивная, умница. У Вас отличное чувсво юмора. Вы стильная. И, наконец, Вы очень красивая! Очень! Люди всегда завидуют красоте, таланту, успеху. Простите их... Это их выбор... Мы смотрим на Вас и любуемся! Успехов Вам во всем!", "Само совершкнство! Во всеоружии молодости, красоты и секса! Закомплексованные мужики таких боятся", – написали такие

Однако недруги тоже прокомментировали слова артистки. Они снова распекли ее: "Да что же такое. Опять шары всевластия", "Анюта... худеть НАДО! Килограмм на 10 точно! Вспомните себя в "Блестящих", там вы на высоте... а сейчас не очень", "Про ноги красивые – это зря, икры как раз-таки и страшные", "Зачем так нещадно фотошопить талию, когда в жизни она в два раза больше?".

Подобное звезде читать не в новинку. Ее и до этого упрекали за корректировку снимков, за то, что "ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает прелести","она еще не замужем и не родила".

Однако под похожим на свежий кадром, который экс-солистка "Блестящих" выложила на прошлой неделе, негативных отзывов не было вообще. Увидев эффектное фото любимицы, поклонники разразились бурными восторгами.