Семенович похвасталась телом

Артистка встретила новый год жизни на позитиве

Анне Семенович не привыкать соблазнять фанатов пикантными снимками. И сегодня, в день рождения, она также порадовала их. Владелица аппетитного бюста, не стесняясь, показалась в откровенном виде и поделилась хорошим настроением. Она выложила в соцсети целую фотосессию, а в сторис – видео, в котором рассказала, где и как отмечает очередную дату.

"Ну здравствуй, мой новый год. Встречаю тебя с улыбкой и готовностью к новым, волшебным и позитивным приключениям... Что же ты мне уготовил, ну очень интересно! Я готова – помчали",

– написала звезда под свежим кадром. На нем она в коротком халатике в крупный горошек блистает прелестями: ножки оголены до ягодиц, из выреза так и выпрыгивает пышная грудь – объект вожделения многих мужчин.

Излишне говорить, что фанаты не прошли мимо такой красоты. Они стали поздравлять именинницу и восхищались ее видом, особенно мужчины:

"С днем рождения! Ура! Счастья, здоровья и благополучия. Позитива... Вы самая лучшая!", "Анна! Какие же у Вас красивые ножки!", "Красавица. с днем рождения тебя", "Очаровашка!", "Вы всегда лучезарны, жизнерадостны, излучаете свет. Оставайтесь такой же", "Даже если ты меня не любишь, я желаю тебе счастливого дня рождения, Анна... от француза, который все еще немного тебя любит!", "Да, много майонеза нужно на этот горошек", "Потрясающая женщина...", "Анечка,с днем рождения. Вы светлый, позитивный, трудолюбивый человек, очень красивая и роскошная женщина", "Оригинально – попкой на песочке!", "Очень милая девочка, у тебя красивые ноги и фигура", "Вы такая потрясающая, веселая и жизнерадостная!", "Ну, такая секси! Вот Вам, Голливуд, смотрите, наслаждайтесь!"

Отмечать торжество звезда отправилась в Дубай (ОАЭ).В ролике, снятом после прибытия на место и опубликованном в сторис, бывшая солистка группы "Блестящие" дала понять, что счастлива. Она продемонстрировала, какая красота ее окружает, и, весело подмигивая, сказала:



"По местному времени я уже родилась. Я люблю жизнь... людей, верю в чудеса и любовь… С днем рождения меня. Мамуля и папуля, спасибо за жизнь, я счастлива... Никакой косметики, полный релакс, море и любовь".

При этом на одном из фото артистка выглядит более чем сногсшибательно. На ней открытый купальник, и все могут насладиться видом самой выдающейся части тела звезды.

Разместила Анна в соцсети и еще одно фото. На нем она изображена в длинном халате. Прелестница сидит в кресле, обнажив длинные стройные ноги.

И под этим снимком поклонники тоже хвалили артистку и желали ей всего доброго. Заметили они и то, что ей хорошо.

"Выглядишь счастливой, поздравляю", "Тысячу солнц, чтобы тебя согревали, тысячу взглядов, чтобы тебе улыбались, тысячу рук, чтобы тебя поддерживали, тысячу сердец, чтобы бились для тебя… Наилучшие пожелания!", "Анечка... С днем рождения... Улыбок, успехов и простого женского счастья... Вы супер", "Оставайтесь такой же позитивной, умной, успешной, красивой! С днем рождения Вас!" – написали Семенович фолловеры.

Эффектная и жизнерадостная Анна Семенович давно покорила сердца многих. Бывшая солистка популярной российской группы "Блестящие" добилась успеха не только как певица, но и как телеведущая, спортсменка, модель и просто красивая женщина...