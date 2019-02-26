Певица обратилась к специалистам, чтобы изменить форму лица

Сексуальная Анна Семенович на последних фото стала не похожа на себя. Подписчики и эксперты считают, что все дело в пластике и певица переделала свое лицо.

По словам врача-косметолога Светланы Севастьяновой, артистка сделала эндоскопический фейслифтинг.

"Процедура направлена на то, чтобы сделать овал лица четче, а взгляд более открытым и распахнутым. Ну и, наверняка, проведен курс биоревитализации",

– цитирует ее "Комсомольская правда".

Светлана уверена, что даже с помощью профессиональных визажистов невозможно изменить форму носа и скул.

При этом некоторые поклонники Семенович не узнали певицу на фотографиях в Instagram. "Кто это на фото??", "Если честно, то не наша Аня! Хотим пухленькую, взбитую Девчонку", "Пугачева в молодости", "А мне кажется на Лободу стала похожа!!".

Однако нашлись и те, кому пришелся по душе новый образ Анны. "Вообще не узнала.А так класс👍🏻🌹", "Чёлка классная 😍", "Здорово👍", "Интересный образ, мне нравится 🎉💃".