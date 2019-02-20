Видно насквозь: Семенович засветила свою прелесть

Никакая одежда не скроет роскошный бюст певицы от ее воздыхателей

Анна Семенович продолжает радовать почитателей своего таланта сногсшибательными фото. На этот раз красавица-певица предстала перед своими поклонниками в образе девушки в стиле пин-ап: облегающий зеленый топ подчеркнул прелести Семенович, а обтягивающая черная юбка весьма удачно его дополнила.

"Аня вы такая элегантная девушка", "Ух, красотка!", "Какая все таки красивая фигура 😍 боже мой💚",Просто дикий огонь..", "Какие....глаза 😍", "Вы очень красивая женщина, прекрасная принцесса, океан очарования, чувственный свет", "Сексуальная девушка", "Анька огонь", "Обожаю тебя Аня. 😍😍суперская женщина", -

написали поклонники звезды в ее Instagram.

Самый глазастый почитатель Анны разглядел на ее новом фото пикантную деталь и решил, что она ненароком показала больше, чем собиралась.

"Сосок спалился 😁😍", –

радостно отметил интернет-поклонник певицы. Как водится, не обошлось и без негативных комментариев:

"Шикарная бабенка а вот изюминки и не хватает", "Песня *****, пора тебе завязывать", "Симпатичная,неглупая мадмуазель, пора рожать!!!"

Думается, Анна не обратит внимание на непрошенных советчиков и злопыхателей и сполна насладится восторгами своей преданной публики (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).