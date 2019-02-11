Конфеточка: Семенович открыла бюст

Откровенный вид артистки снова лишил фанатов покоя

На свежем фото, опубликованном в Instagram, Анна Семенович показалась в ярко-красном платье. А декольте у наряда было так глубоко, что почти все главные прелести красотки оказались снаружи.

"Творить красоту в этом мире – одно удовольствие,

– объявила владелица пышных форм под снимком. И пожелала "всем волшебного вечера, полного любви и счастья".

Конечно, фолловеры не пропустили столь эффектный кадр. Они завалили Анну комплиментами.

"Конфеточка!", "Огонь", "Какая же Вы классная. Даже не знаю, как передать это словами", "Шикарная", "Ты просто прелесть", "Идеал женской красоты", "Чудо", "Очаровательная девушка", "Шикарная наша красавица Анечка в красном!.. Герцогиня! Роскошница! Очень-очень! Прекрасна!", "Вы самая яркая звезда во Вселенной!", "Роскошная леди", "Незабвенная... Незабываемая", "Само совершенство. Божественное создание!" – восхищались поклонники.

Особенно отличились мужчины. Представители сильного пола не устояли и признались в тайных мыслях: "Шикарная грудь", "Мечта каждого мужчины", "Ну, бюст... всем бюстам бюст!", "С такой грудью можно все вытворить...", "Сексуально и нежно, волшебно!", "Вечер перестает быть томным", "Побольше таких нарядов", "Ох уж эти булки", "Сосочки бы увидеть", "Ути, какая пышка", "Мальчишки, держите свои штанишки!", "И кому-то достанется такая женщина".

Некоторые из них вообще дар речи потеряли. "Ах, ах, ах", "Вау, ммммм, уффф, уххххх, красота, суперр, ммм", – только и смогли выдохнуть такие.

Однако кадр понравился не всем. Дамы упрекнули Семенович: "Вы красивая женщина, и все у Вас на месте – и мозг работает как надо, и взгляды на жизнь здравые! Ну зачем на столь прекрасной фотке нужно показывать всем часть своей груди?! Это так нужно? Или вам этого просто хочется?", "В 38 лет лучшее украшение – дети".

А кто-то заподозрил красотку в подделке. "Грим и фотошоп рулят у Семенович, есть что прятать и маскировать от народа", – заявил некий подписчик.

Накануне телезрители смотрели программу "Когда все дома", снятую в гостях у фигуристки, певицы, бывшей солистки группы "Блестящие", актрисы, телеведущей, участницы шоу "Звезды на льду" и "Ледниковый период" Анны Семенович. Звезда рассказала, как сначала попала в спорт, а потом в шоу-бизнес, и раскрыла причину, по которой ушла из популярного музыкального коллектива.

По ее словам, почти вся работа девушек из "Блестящих" была бесконечными гастролями, график которых был таким изматывающим, что не все выдерживали. Бывали случаи, когда из-за съемок артистки не спали по четверо суток, а на пятые был запланирован концерт.

Однажды попала в больницу Юлия Ковальчук, и выступать пришлось в неполном составе. У самой Анны из-за этого сильно ослабел иммунитет. В 2007 г. врачи диагностировали у нее коклюш и прописали месяц постельного режима. Но продюсеры дали певице на выздоровление лишь три дня. "Меня это надломило", – призналась Семенович.