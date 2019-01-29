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"Научилась быть сексуальной": Семенович рассказала о теплой ночи

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Владелица аппетитных форм поделилась неожиданными откровениями

Анна Семенович заставила фанатов призадуматься. Только сделала это в присущей ей манере – выложила в Instagram провокационное фото и дала интимный совет.

"В сильных и смелых женщинах так много нежности, а любовь растворяет все сомнения и увлекает в объятия теплой ночи",

– сообщила красотка под кадром. А потом обратилась к поклонникам:

"Ничего не бойтесь, доверьтесь своим чувствам". 

И те откликнулись на ее призыв. Они согласились со словами Анны и привычно осыпали ее комплиментами.

"Ну наконец-то научилась быть сексуальной по-настоящему!"

"Сколько страсти, нежности, обаянии, сверхчувствительная, красивое тело, бархатистая кожа, огненный цветок, красоту никуда не деть, не скрыть, а главное – умница, здравомыслящая, короче – идеал во всем!"

"Кто бы сомневался, такая комсомолка, спортсменка и просто красавица прямо нарасхват... Когда молоды душой, и тело молодеет".

"Как всегда, прекрасна! Сногсшибательна! Неотразима! Лучшая!"

Мужчины признались красотке в пылких чувствах и поделились волнением.

"Анна, Вы просто пупсик".

"Вы такая нежная и сексуальная, ангелочек миленький. Зацеловал бы и крепко-крепко обнял".

"Больше секса, больше".

"Главное – чтоб сиськи не убавила..."

А дамы, также отметив, что артистка хороша собой, все же упрекнули ее и выразили пожелания устроить личную жизнь.

"Родила бы уже хотя бы для себя. А то как бы поздно не было. Красуешься все".

"Я так хочу, чтобы Вы удачно вышли замуж и родили много детей".

Между тем Семенович не любит говорить о таком, отмечает EG.RU. Она не упоминает ни о своих возлюбленных, ни о планах создать семью или стать мамой. И лишь иногда может высказаться на эту тему.

К примеру, накануне хозяйка пышного бюста рассказала в соцсети о разрыве с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. Расставание далось непросто – она страшно переживала, ведь была очень влюблена.

"Тогда мне казалось, что мир несправедлив, и я буквально загнала себя в негатив. В моей жизни началась малоприятная полоса во всех сферах моего существования. В работе, здоровье и личной жизни. Я начала сыпаться и никак не могла себя собрать", – призналась артистка.

Но ей удалось справиться с депрессией. Анна решила полностью изменить свою жизнь, стала изучать психологию и научилась разбираться в себе. И теперь благодарна судьбе за тот трудный период в жизни, так как это помогло ей понять многие вещи и она научилась любить себя.

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ДОРОЖКИНА
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