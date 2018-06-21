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Семенович занимается сексом от голода

Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Красотка раскрыла один из своих интимных секретов

Есть у Анны несколько важных правил. Но одно из них особенное. Чтобы не поправляться, перехватывая кусочки на ночь и тем нанося вред фигуре, она занимается сексом.

"Правда, после голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака", – кокетливо призналась обладательница соблазнительных форм.

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И все же редко, но артистка позволяет себе полакомиться любимыми блюдами. К примеру, "максимум раз в месяц" уплетает за обе щеки обожаемую жареную картошку.

"Легко могу сесть и слопать целую сковородку", – уточнила Анна. Только потом ей приходится наказывать себя "штрафными часами на беговой дорожке".

А еще пышногрудая дива поделилась планами на свою свадьбу. Хотя артистка и откладывает бракосочетание, так как "не особенно" этого хочет, но представления о собственном таком торжестве у нее есть.

Первое условие, при котором одна из звезд шоу-бизнеса согласится выйти замуж, – жених должен быть немым. Иначе каждое сказанное им слово будет использовано против него.

Второе – на ее свадьбе обязательно должны быть три вещи: "фантастическая еда, вкусные напитки, безудержное веселье".

Только, что делать, если родятся дети, певица не знает. Она ни разу не была замужем, хотя ей, как говорила одна из героинь известной комедии, уже "не шешнадцать".

Что касается самой приметной части тела, то тут Анна сделала еще одно заявление. По ее словам пышная грудь – кормилица. "К ней уже 15 лет приковано такое пристальное внимание, что еще не ясно, кто из нас популярнее – я или она", – пояснила Семенович.

Однако есть и недостатки этой неземной красоты. В частности, на внушительный размер очень сложно найти подходящее белье. К тому же Анна предпочитает носить исключительно сексуальное, которое "во многом задает женское настроение", потому что "никогда не знаешь, как закончится вечер".

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ДОРОЖКИНА
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