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Прелести Семенович уцелели

Анна Семенович. Фото: пресс-служба Муз-ТВ
Поклонники артистки напрасно так разволновались

Слухи о том, что самое заметное у красотки – ее пышная грудь – находится в страшной опасности, оказались неверны. Фанатов Анны Семенович успокоила ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, у певицы есть небольшая проблема со здоровьем, но она находится под постоянным присмотром врачей и проходит обследования. Но ни о каком удалении опухоли в груди речи не идет, заявила ведунья, передают Dni.Ru.

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"Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала, возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативного вмешательства я не вижу", – отметила Марианна.  

И серьезных проблем со здоровьем, как показали карты Таро, у артистки не наблюдается. Она "проживет долгую и полноценную жизнь", порадовала поклонников ясновидящая.

Кроме того, "сейчас в ее жизни начинается весьма интересный период". В ближайшее время Анну ждут эмоциональные встречи, новые поклонники и перспективы, сообщила Абравитова. 

Ранее сообщалось, что Семенович перенесла сложную операцию. Якобы в груди певицы обнаружили доброкачественную опухоль, и хирург ее удалил. 

Тогда же заговорили, что проблема могла возникнуть из-за имплантов. Сама артиста в который раз повторила, что не пользовалась услугами пластической хирургии, и опровергла информацию о своей операции. Анна бодра, весела и, как всегда, в прекрасной форме.


Полина ДОРОЖКИНА
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