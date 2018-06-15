Поклонники артистки напрасно так разволновались

Слухи о том, что самое заметное у красотки – ее пышная грудь – находится в страшной опасности, оказались неверны. Фанатов Анны Семенович успокоила ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, у певицы есть небольшая проблема со здоровьем, но она находится под постоянным присмотром врачей и проходит обследования. Но ни о каком удалении опухоли в груди речи не идет, заявила ведунья, передают Dni.Ru.

"Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала, возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативного вмешательства я не вижу", – отметила Марианна.



И серьезных проблем со здоровьем, как показали карты Таро, у артистки не наблюдается. Она "проживет долгую и полноценную жизнь", порадовала поклонников ясновидящая.

Кроме того, "сейчас в ее жизни начинается весьма интересный период". В ближайшее время Анну ждут эмоциональные встречи, новые поклонники и перспективы, сообщила Абравитова.

Ранее сообщалось, что Семенович перенесла сложную операцию. Якобы в груди певицы обнаружили доброкачественную опухоль, и хирург ее удалил.

Тогда же заговорили, что проблема могла возникнуть из-за имплантов. Сама артиста в который раз повторила, что не пользовалась услугами пластической хирургии, и опровергла информацию о своей операции. Анна бодра, весела и, как всегда, в прекрасной форме.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) 11 Июн 2018 в 11:54 PDT



