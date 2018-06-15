Прелести Семенович уцелели
Слухи о том, что самое заметное у красотки – ее пышная грудь – находится в страшной опасности, оказались неверны. Фанатов Анны Семенович успокоила ясновидящая Марианна Абравитова.
По ее словам, у певицы есть небольшая проблема со здоровьем, но она находится под постоянным присмотром врачей и проходит обследования. Но ни о каком удалении опухоли в груди речи не идет, заявила ведунья, передают Dni.Ru.
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"Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала, возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативного вмешательства я не вижу", – отметила Марианна.
И серьезных проблем со здоровьем, как показали карты Таро, у артистки не наблюдается. Она "проживет долгую и полноценную жизнь", порадовала поклонников ясновидящая.
Кроме того, "сейчас в ее жизни начинается весьма интересный период". В ближайшее время Анну ждут эмоциональные встречи, новые поклонники и перспективы, сообщила Абравитова.
Ранее сообщалось, что Семенович перенесла сложную операцию. Якобы в груди певицы обнаружили доброкачественную опухоль, и хирург ее удалил.
Тогда же заговорили, что проблема могла возникнуть из-за имплантов. Сама артиста в который раз повторила, что не пользовалась услугами пластической хирургии, и опровергла информацию о своей операции. Анна бодра, весела и, как всегда, в прекрасной форме.
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