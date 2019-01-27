После баньки: Семенович оголилась на морозе

Нибиру
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Экс-солистка группы "Блестящие" показала аппетитную фигуру.
38-летняя Анна Семенович поделилась снимком, где позирует в купальнике, стоя в снегу на морозе. Образ дополняют неожиданные аксессуары – буденовка и спасательный круг. При этом красотка умудрилась не только блеснуть прелестями, но и рассмешить поклонников, рассказав анекдот про Анку-пулеметчицу и Василия Иваныча. Чувство юмора певице, судя по всему, никогда не изменяет.
Подписчики от души повеселились, не забыв похвалить постройневшую фигуру звезды (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Прекрасно выглядите,как похудеть??"
"Эх, кровь с молоком"
"Шикарная!"
"А я думал куда спасательный круг с нашего баркаса пропал))))"
"Кажется наша Анька после баньки...." – написали комментаторы.
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