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После баньки: Семенович оголилась на морозе

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Роскошная певица удивила неожиданным образом

Экс-солистка группы "Блестящие" показала аппетитную фигуру.

38-летняя Анна Семенович поделилась снимком, где позирует в купальнике, стоя в снегу на морозе. Образ дополняют неожиданные аксессуары – буденовка и спасательный круг. При этом красотка умудрилась не только блеснуть прелестями, но и рассмешить поклонников, рассказав анекдот про Анку-пулеметчицу и Василия Иваныча. Чувство юмора певице, судя по всему, никогда не изменяет.

Подписчики от души повеселились, не забыв похвалить постройневшую фигуру звезды (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Прекрасно выглядите,как похудеть??"

"Эх, кровь с молоком"

"Шикарная!"

"А я думал куда спасательный круг с нашего баркаса пропал))))"

"Кажется наша Анька после баньки...." – написали комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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