"Гимн ролевых игр": Семенович возбудила мужчин

Сексуальная певица умеет разжечь страсть

Звезда с аппетитными формами выпустила новую песню с провокационным названием "Хочешь?".

Отрывок из композиции Анна Семенович выложила в своем Instagram. Музыка сопровождается анимированной картинкой, которая изображает певицу в платье с откровенным декольте, которая подмигивает зрителям. Дополняется вся эта роскошь надписью "#хочешь... Семенович".

"Давайте все вместе танцевать и дарить друг другу праздничное настроение под мой новый хит", – призвала красотка.



Поклонники не могли не оценить столь призывную песню и визуализацию и немедленно откликнулись.

"Конечно хочу!!!" "Бомба" "Гимн ролевых игр" "Женщина огонь" "С премьерой Обложка шикарная", "Я хочу Семенович)",

– написали они.

Нашлись, конечно, и критики, которые упрекнули Анну в дурном вкусе и заподозрили, что таким способом она просто пытается найти нового мужа.

"ой, я чета от смеха прям расплакался", "Проще было выпустить песню хочу себе мужа", "Это моргание глаза немного стремновато", – высказались недовольные.

