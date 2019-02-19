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"Наша клубничка": Семенович показала роскошное декольте

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Певица вызвала бурную дискуссию в Сети

Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным снимком: звезда сфотографировалась в строгом белом пиджаке и черном кружевном топе с низким вырезом, подчеркнувшим ее прелести. Завершила пикантный образ ягода клубники в руках Анны.

"Какой прекрасный вечер... Девочки , давайте радовать своих мужчин приятными сюрпризами 😉 тогда наша Жизнь будет ярче и веселее", – написала звезда в своем Instagram.  

Подписчики пришли в восторг от нового фото своей любимой певицы. "Нам клубника не нужна ты сама наша клубничка", "Прелесть =)", "Про100кукла) или про100клубника)", "Ну Аня каждым днем красивее и красивее", "Оо какие люди, сама клубничка.... 😉😉👍👍👍 прекрасно выглядишь очень даже", "Ягодка с ягодкой", "Ах! Какая Вы,Анечка! Нет слов... Леди...прекрасная и совершенная!!!", "Какое декальте", – написали они в комментариях к посту.

Однако нашлись и такие, кого новый образ Анны разочаровал: "Перестань жрать... положи клубнику...", "Ужасное фото...", "Жаба все жрешь?", "Деток пора рожать... а то будет попрыгунья-стрекоза лето красное пропела так и у вас".

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Справедливости ради нужно отметить, что злопыхатели Семенович остались в абсолютном меньшинстве. "Отличный образ, вы великолепны", – этот лаконичный комментарий подвел итог под дискуссией (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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