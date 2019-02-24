Артистка показалась в сексуальном наряде

Анна Семенович не перестает приковывать к себе внимание мужчин. Артистка опубликовала в Instagram пикантное фото, которые не оставило равнодушным никого.

Анна в коротком кружевном платье сидит на кресле. При этом взору поклонникам открываются стройные ноги Семенович. Однако некоторые уделили особое внимание груди певицы, которую плотно обтянула ткань.

"Фотограф конечно хреновый. Не предусмотрел что грудь разлетелась в разные стороны, надо было одеть бюстгальтер и живот очень выпирает неаккуратно", "Что Вы делаете? Малограмотная, возрастная, скатывающаяся к пошлости. Хотите в армию Волочковой?" – возмутились подписчики.

Однако большинство фанатов пришли в восторг от внешности певицы. "Очень красивые ножки👍💋", "Анна, я влюблён в Вас, вы прекрасна, умна и романтична", "Хороша Чертовка! 😈", "Глаз не отвести превосходно!))".

Анна сообщила своим подписчикам, что улетает отдыхать на море, поэтому в скором времени стоит ждать новых сексуальных фото от Семенович на пляже.