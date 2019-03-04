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"Шары огонь": Семенович ошеломила бюстом

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала себя во всей красе

Певица Анна Семенович в сногсшибательном алом наряде, подчеркнувшем ее прелести, позвала своих поклонников в популярный ювелирный магазин. 

"Буду выбирать подарки всем на 8 марта, а вам буду дарить подарочные сертификаты!.. До встречи в эфире!"  

– написала Анна в своем блоге Instagram. 

Интернет-пользователи разразились бурными восторгами, увидев очередное эффектное фото своей любимицы: "Шары огонь", "Вот это фотка, вот это женщина", "Хороша дьяволица)", "Анна, вы самый большой бриллиант!!!", "Лучший мой подарочек – это ты", "Какая красотка", "Милый персик какая сладкая женщина красавица принцесса", "Шикарно – слов нет", "очуметь", "Аня~главный подарок эфира", "Красавица" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Стоит отметить, что негативных комментариев в этот раз не было вообще. Видимо, все недоброжелатели, периодически советующие Анне похудеть и не обнажаться так уж откровенно, просто не смогли найти, к чему придраться. Ведь снимок и в самом деле получился очень эффектный.

Валентина МАЙОРОВА
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