"Издевается над мужчинами": Седокова покрасовалась в образе кошки

Певица продемонстрировала точеную фигуру

Глядя на Анну Седокову, трудно поверить в то, что она мама троих детей. Поклонники то и дело восхищаются фигурой артистки, отмечая, что она выглядит так, будто никогда и не рожала. Очередной ролик знаменитости, на котором она показала все свои прелести, произвел, как всегда, неизгладимое впечатление на фолловеров.

"#Мамакошка немного",

– подписала пост Седокова.

В мини-ролике певица сексуально двигает бедром, позируя в ярко голубом слитом купальнике. Подписчики не остались равнодушными к такому чувственному посту и захвалили Седокову.

"Анна, вы бесподобны!", "Ах ты не послушный поросенок !!! Опять жжем?", "Очаровашка, милашка", "Ты просто бомба, Анечка", "Идеальная", "Классная лисичка", "Эталон женственности и сексуальности в одном теле на максималках", "Фигурка у тебя отпад", "Какая сладкая девочка!", "Классная, в принципе как обычно", "Какая сладкая девочка!", "Не соблазняй!", "Ты издеваешься над мужским полом", "Это вообще легально быть такой?" – восхитились Седоковой ее фанаты.

Впрочем, недовольные тоже нашлись. Некоторые интернет-пользователи посоветовали певице быть скромнее, а недоброжелатели и вовсе пришли к выводу, что Седокова "старая больная женщина". Однако злопыхателей оказались в меньшинстве.