Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Издевается над мужчинами": Седокова покрасовалась в образе кошки

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала точеную фигуру

Глядя на Анну Седокову, трудно поверить в то, что она мама троих детей. Поклонники то и дело восхищаются фигурой артистки, отмечая, что она выглядит так, будто никогда и не рожала.  Очередной ролик знаменитости, на котором она показала все свои прелести, произвел, как всегда, неизгладимое впечатление на фолловеров.

"#Мамакошка немного",

– подписала пост Седокова.

В мини-ролике певица сексуально двигает бедром, позируя в ярко голубом слитом купальнике. Подписчики не остались равнодушными к такому чувственному посту и захвалили Седокову.

"Анна, вы бесподобны!", "Ах ты не послушный поросенок !!! Опять жжем?", "Очаровашка, милашка", "Ты просто бомба, Анечка", "Идеальная", "Классная лисичка", "Эталон женственности и сексуальности в одном теле на максималках", "Фигурка у тебя отпад", "Какая сладкая девочка!", "Классная, в принципе как обычно", "Какая сладкая девочка!", "Не соблазняй!", "Ты издеваешься над мужским полом", "Это вообще легально быть такой?" – восхитились Седоковой ее фанаты.

Впрочем, недовольные тоже нашлись. Некоторые интернет-пользователи посоветовали певице быть скромнее, а недоброжелатели и вовсе пришли к выводу, что Седокова "старая больная женщина". Однако злопыхателей оказались в меньшинстве. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей