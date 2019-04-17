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"Хорошо смотрится": Седокова подразнила видом сзади

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала ягодицы в обтягивающем платье

Анна Седокова продолжает радовать подписчиков откровенными фото, демонстрируя свою фигуру и выдающиеся прелести. Певица выложила кадр, на котором она стоит у барной стойки, демонстративно оттопырив ягодицы.

Экс-солистка "ВИА Гры" порассуждала на тему похудения. По ее мнению, есть и не толстеть невозможно.

"Вы часто спрашиваете меня – как есть и не толстеть. Ответ - Никак. Толстеть и радоваться 🤣 И встретить мужчину в 2 раза тебя больше и такого, который полюбит тебя со всеми твоими хачапури )))",

– сказала Седокова.

Однако певица заинтересовала подписчиков не своими словами, а выдающимися ягодицами, которые обтянуло черное платье. "Сладенькая 😚", "Вот это бублик😍", "Анечка, у тебя шикарная фигура ❤️", "Девушка, вы очень опасна !😉👍", "Прям попа как у Ким)", "Хороший перс🍑", "Сзади хорошо смотрится", "Капец, попа💣💥".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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