"Душа наружу просится": бюст Седоковой выпал из одежды

Известная артистка блеснула голыми прелестями

Анна Седокова часто размещает в соцсети провокационные снимки. Свежее фото сразило поклонников наповал. Они засыпали страницу звезды бурными комментариями.

В кадре экс-солистка "ВИА Гры" показалась в халате, повернувшись лицом к солнцу. При этом роскошная грудь певицы видна из-под одежды, что не осталось незамеченным, как и другая часть ее тела.

Под фото красотка была краткой. Она ограничилась лишь коротким приветствием: "Доброе утро!".

Фанаты тут же обсудили вид артистки. Многие не смогли сдержать восторга и иронии:

"Душа наружу просится", "Глаза красивые, волосы шикарные, губки сочные, девочка просто огонь", "Прекрасно выглядишь,, как и всегда","Шикарна", "Лучшая", "Какая ты сочная, горячая", "Ох уж эта Аня... Смотришь на Вас и понимаешь, какие женщины невероятные создания", "Как красиво", "И кто скажет что эта юная леди – мама троих киндеров?!", "Божественная", "И пусть все сдохнут от зависти".

Более эмоционально делились чувствами мужчины, не пропустив ни одной детали. "Норм тити", "Анечка, хочу тебя", "Да. Вот теперь утро можно назвать добрым", "Какая же ты классная", "Бомба", "Хороша-то как", "Шикарная грудь", "Немного сосочек виден", "С такого доброго утра любое солнце встанет", "Сееекс", "Ракета дальнего действия", "Прелестно", "Ух... день стал немного ярче", "Стоит дотронуться и обожжешься", "Залип на это фото", – отметили они.

Злопыхатели тоже высказались. Одним из них не понравилась откровенность кадра, другие обвинили певицу в ненатуральности: "Не в том возрасте, чтоб выставлять все, что есть", "Силикон, конечно" рулит", "Ай-яй-яй, как не стыдно", "Как надоело", "Дойки обвисли...", "Ну сиськи, конечно, в порядке, только зачем их выставлять". "Силиконовое утро", "Ну сиську нафотошопила-то", "Силикон спрячь".

Ранее Седокова показала себя с другой стороны. В плотно облегающем платье она повернулась к камере ягодицами.





