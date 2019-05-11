"Дьяволица": Седокова в чулках выставила себя на обозрение

Бесконечная обнаженка звезды уже порядком утомила поклонников

Откровенный снимок Анны вместо восхищения вызвал у публики раздражение.

Красотка показала тело в сексуальном красном белье. Кадр появился в Instagram Седоковой.

"Захотелось выложить , хотя обещала себе этого не делать . Хотя я многое себе обещала ..." - написала она.

Пользователи довольно ядовито напомнили певице, что она – мать троих детей, и выставлять себя на всеобщее обозрение не стоит. Лучше оставить подобные фото для личного просмотра. Удивительно, но к возмущенным девушкам присоединились и мужчины. Некоторые отметили, что не нужно постоянно раздеваться, чтобы повысить самооценку. Были и те, кто подбодрил Анну и посоветовал продолжать в том же духе, не обращая внимания на сплетников (орфография и пунктуация сохранены).

"Дьяволица", "Большой тебе и искренней любви, много счастья. И здоровья детишкам. Пусть в твоём доме звучит лишь детский смех. Никогда не плач. А если и захочется то лишь от счастья",. "Хотя вы сэкси, но всё же это фото для личного просмотра", "Анна, а вам не стыдно перед вашими дочерьми быть в таком образе? Этот смотрят одноклассники ваших детей, их родители. Я , понимаю, если бы вы работали в стриптизе или в порноиндустрии, но это перебор..." "Да, сексуально слов нет!!! Но не все, это поймут. Такие фото больше для личной колекции и просмотра, не для широкой массы... на мой взгляд..." "Не ясно только, почему всегда полуголая блин?" "Эх в руках пистолета не хватает и был бы образ жены красного командира!" "Она носит одежду ??" "Анна все уже поняли, что у вас красивое тело, можно что нибудь уже другое?? Есть ещё какие то успехи у Вас?"

– высказались комментаторы.