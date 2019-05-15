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Седокова открыла роскошную грудь

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезда без стеснения показала соблазнительную часть тела

Анна Седокова не отказывает себе в удовольствии блеснуть роскошными формами. Такой она показалась и на свежем кадре, выложенном в сторис.

Похвалившись тем, какой у нее "сегодня мейк", экс-солистка "ВИА Гры" снялась в наряде с таким глубоким декольте, что ее пышный бюст, казалось, вот-вот вывалится оттуда.

Судя по выражению лица красотки, она гордится своим телом. Даже поставила на фото красное бьющееся сердечко, будто показывая что любит себя такую.

В среду, 15 мая, на крыше отеля "Европа" в Санкт-Петербурге, выступит дуэт. Две звезды российской эстрады исполнят песню "Влюбленные". Это история для тех, кто готов вырваться из повседневности и позволить себе влюбиться и слегка лишиться прассудка.

"Безумие. Это явно будет частью праздника",

– ранее сообщила Анна Седокова. И добавила, что "с Димой Маликовым" впервые споет на сцене. 

Фото: instagram.com/annasedokova 

Клип на песню, в которой артисты призывают влюбляться, был опубликован в Сети 12 мая. И заслужил положительную оценку подписчиков: "Песня сразу понравилась – очень динамичная, танцевальная! Отличный дуэт! И клип тоже понравился! Круто!".

Седокова нередко покоряет и шокирует своим откровенным видом и раскованными позами. Она, не стесняясь, задирает ноги и позирует в открытом нижнем белье. В центе внимания поклонникомв оказывается и грудь певицы – она может оголить ее в танце, – и пятая точка: звезда не прочь покрутить ягодицами и выставить их обнаженными.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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