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"Все пускают слюни": Седокова свела с ума фанатов оголенными ягодицами

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистку засыпали комплиментами

Анна Седокова продолжает радовать подписчиков интимными фото. На этот раз певица показала себя в купальнике.

В кадре Анна стоит на берегу в белом купальнике. При этом удачно выбранный ракурс эффектно подчеркнул бедра и большие ягодицы артистки. На это не могли не обратить внимание многочисленные поклонники Седоковой.

"Ваша фигура-идеал", "Анна вы не просто красивая девушка , но и мечта и желание многих мужчин", "У меня нет слов.Все пускают слюни на Ваши фото", "Вы мама троих и ваша фигура безумно красивая👍", "Ань, ты ходячий секс🔥", "Вы такая секси", "отличная у тебя попа👍👍".

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Певица не в первый раз публикует провокационные кадры. Порой артистку ругают недоброжелатели за излишнюю откровенность, но Седокова не обращает внимания на негативные отзывы злопыхателей и продолжает радовать поклонников сексуальными фото.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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