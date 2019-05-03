"Сочная бомбита": Седокова показала свой орешек с нового ракурса

Нибиру
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Анна Седокова отправилась в Турцию, чтобы погреться на солнышке. Артистка опубликовала в соцсеть кадр в красном купальнике, который взбудоражил ее поклонников. Звезда еще не демонстрировала свою пятую точку так эффектно.
"#Мамабудетдэнсить", - предупредила поклонников Седокова, которая разлеглась на лежаке у бассейна.
"Хороша как никто", "Сочная бомбита", "Попа как у Ким", "Какая попа", "Идеальные пропорции", "Знатный орешек", "Вот пример, когда женщина с возрастом становятся лучше", "Ракурс прикольный!!!!!", "Попа идеал", "Это ну невозможно прекрасно", – восхитились красотой Седоковой ее фанаты.
Певица не в первый раз публикует провокационные кадры. Порой артистку ругают недоброжелатели за излишнюю откровенность, но Седокова не обращает внимания на негативные отзывы злопыхателей и продолжает радовать поклонников сексуальными фото.
К слову, свои упругие ягодицы показали и Виктория Лопырева, и звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь.
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