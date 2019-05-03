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"Обжигающая": Лопырева ошарашила аппетитными ягодицами

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость устроила жаркую фотосессию на пляже

Виктория Лопырева бысто пришла в форму после родов в феврале 2019-го. Телеведущая с удовольствием публикует в соцсетях горячие кадры, чем немало радует своих поклонников. Очередной волнующий снимок пришелся по душе пользователям Сети.

"Я могу многое сказать о человеке по тому, что он видит во мне",

– подписала кадр Лопырева.

На фото она стоит у пальмы в красном слитом купальнике спиной к объективу, развернувшись вполоборота. Звезда продемонстрировала поклонникам упругую пятую точку и стройные длинные ноги.

"Это невозможно красиво!!!!", "Какие ножки и попа сочные", "Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Очень красивая! Фигура бомбическая. Талия хорошая, бедра, ноги – просто волшебно. И нет этих рёбер торчащих", "Безупречна!", "Ягодка", "Сейчас модно попу побольше", "Настоящая русская красавица, безупречно", "Как быстро восстановилась после родов Молодец!", "Горячая сочная обжигающая как шашлык с аджикой", – восхитились фанаты.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые злопыхатели пришли к выводу, что Лопырева использовала фотошоп, чтобы убрать несовершенства фигуры на снимке. 

Полина ИВАНОВА
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