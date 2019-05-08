Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сексуальная Седокова оголила грудь в танце

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Артистка покорила фанатов откровенным видом

Анна Седокова путешествует по теплым краям и делится в не только приятными впечатлениями, но и откровенными видео и снимками. Несколько таких кадров она опубликовала в сторис Instagram. Поклонники часто восхищаются тем, как выглядит певица, особенно отмечая ее аппетитные прелести.

В первом ролике звезда показана перед выступлением. С томным взглядом она медленно движется под музыку. Пышная грудь артистки виднеется из открытого черного лифчика.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova/

На следующем видео Анна одета в сверкающий блестками синий брючный костюм. Пиджак распахнут, и сочная грудь в темном бюстгальтере предстает во всей красе. 

Звезда жеманно танцует, принимая сексуальные позы, отставив ногу и склонившись вперед, так что бюст едва не вываливается. В конце она посылает воздушный поцелуй.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova/

В третьем кадре Седокова позирует с организаторами концерта и своей группой. 

"Осталось две минуты до выхода на сцену", – сообщила артистка и показала райдер. Затем, указав на группу людей, стоящих рядом, заявила, что это "все божественные, потрясающие, невороятные организаторы".

Сама певица и в тот момент выглядела эротично. В том же синем костюме с распахнутым пиджаком она блистала прелестями, не забывая при этом делать селфи.

Фото: https://www.instagram.com/stories/annasedokova/

Анна не против покрасоваться видом своих пышных форм, что и делает с завидным постоянством. Не так давно она выставила напоказ ягодицы, исполнив сексуальный танец в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне с леопардовым рисунком. Ранее оголила мягкое место, чем взволновала поклонников., а до этого так эффектно продемонстрировала пятую точку, что фанаты лишились покоя.

Но не только "орешком" сводит певица с ума интернет-пользователей. Они не перестают восхищаться ее союлазнительной грудью. Седокова же подпитывает жгучий интерес, то раздевшись до нижнего белья, то показав обнаженный бюст. А уж позы она иногда принимает такие, что фанаты напрочь теряют головы.


  



Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей