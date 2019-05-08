Сексуальная Седокова оголила грудь в танце

Артистка покорила фанатов откровенным видом

Анна Седокова путешествует по теплым краям и делится в не только приятными впечатлениями, но и откровенными видео и снимками. Несколько таких кадров она опубликовала в сторис Instagram. Поклонники часто восхищаются тем, как выглядит певица, особенно отмечая ее аппетитные прелести.

В первом ролике звезда показана перед выступлением. С томным взглядом она медленно движется под музыку. Пышная грудь артистки виднеется из открытого черного лифчика.

На следующем видео Анна одета в сверкающий блестками синий брючный костюм. Пиджак распахнут, и сочная грудь в темном бюстгальтере предстает во всей красе.

Звезда жеманно танцует, принимая сексуальные позы, отставив ногу и склонившись вперед, так что бюст едва не вываливается. В конце она посылает воздушный поцелуй.

В третьем кадре Седокова позирует с организаторами концерта и своей группой.

"Осталось две минуты до выхода на сцену", – сообщила артистка и показала райдер. Затем, указав на группу людей, стоящих рядом, заявила, что это "все божественные, потрясающие, невороятные организаторы".

Сама певица и в тот момент выглядела эротично. В том же синем костюме с распахнутым пиджаком она блистала прелестями, не забывая при этом делать селфи.

Анна не против покрасоваться видом своих пышных форм, что и делает с завидным постоянством. Не так давно она выставила напоказ ягодицы, исполнив сексуальный танец в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне с леопардовым рисунком. Ранее оголила мягкое место, чем взволновала поклонников., а до этого так эффектно продемонстрировала пятую точку, что фанаты лишились покоя.

Но не только "орешком" сводит певица с ума интернет-пользователей. Они не перестают восхищаться ее союлазнительной грудью. Седокова же подпитывает жгучий интерес, то раздевшись до нижнего белья, то показав обнаженный бюст. А уж позы она иногда принимает такие, что фанаты напрочь теряют головы.











