"Пирожок видно": сексуальная Седокова разделась

Звезда поведала поклонникам о своей особенности

Красотка показалась в одном нижнем белье.

Анна Седокова умеет удивлять фанатов. В этот раз певица выложила в своем Instagram эротичное черно-белое фото. Полуобнаженная Седокова сидит перед окном, подтянув одно колено к груди, и задумчиво смотрит в даль.

По снимком звезда рассказала, что "через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло". Также она сообщила подписчикам, что планировала опубликовать другой кадр – где она вовсе без одежды, но в последний момент решила повременить. В заключение Седокова призналась, что у нее "безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте", чем заинтриговала поклонников.

Многие решили, что Анна встречается с дочкой Моникой, увидев также геолокацию – международный аэропорт Борисполь. Напомним, после развода звезды с Максимом Чернявским девочка осталась у отца в США – он получил полную опеку. В Россию по решению американского суда ребенку въезжать запрещено.

Внимание других, в том числе и злопыхателей, привлекла поза певицы и ее откровенное одеяние (орфография и пунктуация сохранены).

"Пирожок видно или показалось", "Монике привет", "Встреча с Моникой", "Очень противная персона", "Но блин незнаю зачем вы так", "Ждём полностью обножена", "так и хочется сказать "ну ты мать даешь!";)))" "Секс и дети..ммм..вроде связь есть..или нет ?)))))" "И сексуальная мать должен признать", "Очень противная персона", "Красивая и прелестная. И конечно сексуалная", "Приедет младшая дочь?"

– написали пользователи.

Ранее Седокова показала "сексуальный шок-контент".