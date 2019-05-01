"Пирожок видно": сексуальная Седокова разделась

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Красотка показалась в одном нижнем белье.
Анна Седокова умеет удивлять фанатов. В этот раз певица выложила в своем Instagram эротичное черно-белое фото. Полуобнаженная Седокова сидит перед окном, подтянув одно колено к груди, и задумчиво смотрит в даль.
По снимком звезда рассказала, что "через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло". Также она сообщила подписчикам, что планировала опубликовать другой кадр – где она вовсе без одежды, но в последний момент решила повременить. В заключение Седокова призналась, что у нее "безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте", чем заинтриговала поклонников.
Многие решили, что Анна встречается с дочкой Моникой, увидев также геолокацию – международный аэропорт Борисполь. Напомним, после развода звезды с Максимом Чернявским девочка осталась у отца в США – он получил полную опеку. В Россию по решению американского суда ребенку въезжать запрещено.
Внимание других, в том числе и злопыхателей, привлекла поза певицы и ее откровенное одеяние (орфография и пунктуация сохранены).
"Пирожок видно или показалось", "Монике привет", "Встреча с Моникой", "Очень противная персона", "Но блин незнаю зачем вы так", "Ждём полностью обножена", "так и хочется сказать "ну ты мать даешь!";)))" "Секс и дети..ммм..вроде связь есть..или нет ?)))))" "И сексуальная мать должен признать", "Очень противная персона", "Красивая и прелестная. И конечно сексуалная", "Приедет младшая дочь?"
– написали пользователи.
Ранее Седокова показала "сексуальный шок-контент".
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