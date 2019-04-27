"Сексуальный шок-контент": Седокова показала огромный размер

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36-летняя звезда поразила воображение поклонников.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" эпатирует публику. Анна Седокова раздразнила любопытство подписчиков. В своем Instagram она опубликовала фото, где предстала на фоне детских колясок с бутылкой шампанского огромных размеров в руках. На снимке игристый напиток бьет из горлышка, забрызгивая все вокруг.
Судя по всему, звезда показала кадр со съемок нового клипа на песню #ЯЖЕМАТЬ. Поклонников, по ее словам, ждет настоящий шок.
"Так как мы показали эту тему , не показывал ее никто . Это будет самый сексуальный шок контент от сумасшедших . Скоро ... Обещаем будет ярко", – написала она.
Подписчики обещанием воодушевились – многие признались, что ждут с нетерпением, а песня уже "влезла в мозг". Другие поразились гигантской бутылке шампанского и назвали красотку опасной (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Ого бутылочка", "Алкашня", "Песня бомбаааа ! Влезла в мозг, мысли, напеваю целый день! И настроение супер", "Аня ну нифига себе бутылка !" "Девка, вы опасна!)"
– высказались комментаторы.
Ранее на Седокову обрушились с критикой за провокационное фото.
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