Артистка завела поклонников на концерте

Анна Седокова часто показывает фанатам свои прелести. Новое видео с выступления в Саратове, которое бывшая солистка "ВИА Гры" опубликовала в соцсети, не стало исключением. На нем звезда выглядит не менее откровенно, чем на прежних.

Она снята со спины сидящей на коленях. Ягодицы в стрингах прикрыты лишь черными колготками. Во время исполнения песни артистка то поднимается, то снова опускается, слегка выпячивая мягкое место. Публика не только подпевает – ее эмоции за гранью.

В какой-то момент Анна дает микрофон парню из зала, и тот подключается к ее исполнению. Под видео певица призналась, что "это были сумасшедшие дни", отметив, что побывала с концертами в Киеве, Краснодаре, Питере, Белгороде и "невероятно счастлива", какие у нее зрители: "такие офигенные – открытые, красивые, яркие".

На концерте в Саратове "симпатичный парень пел так красиво", что звезда "отдала свой второй микрофон ему, а после он сказал, что в списке желаний у него были четко написано: "дуэт с Анной Седоковой", сообщила также артистка, добавив, что "желания сбываются".

У подписчиков ролик вызвал смешанные чувства. Одни были поражены чрезмерной раскованностью и возмущались:

"Ну и видок", "Прекрасный сРакурс выбрал оператор", "Почему вечно акцент на пятой точке... костюмы концертные ну просто треш... весь зад на показуху", "Какая у тебя задница...", "Прикрой срам", "А не голой выступать уже не модно?", "Просто в трусах и колготках?", "Что-то одежды много, надо снимать", "Вот ты мама, как тебе не стыдно вот так жопу показывать, потом жалуется, что тебя все обсуждают".

Другие привычно восторгались. "Как же можно быть такой нереально красивой и соблазнительной", "Вот Вы даете, Аня... классная... энергия от вас 🔥🔥🔥", "Вы – самая лучшая и шикарная девушка эстрады", Анна, Вы просто космос!👍", "Ой, у меня мураши", "Ккрасота Анечки просто зашкаливает! А ведь еще она талантливая, умница, трудяга, очень позитивная, обаятельная и располагающая к себе", – написали они.

Молодой человек, о котором рассказала Седокова, тоже поучаствовал в переписке. Он поблагодарил артистку и признался, что ему "было очень приятно" спеть с нею.

Ранее экс-солистка "ВИА Гры" не только изгибалась перед публикой, но и блистала обнаженкой. Она то открывала роскошную грудь, то задирала ноги, то возбуждала эротичными движениями.