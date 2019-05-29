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"Пора расставить точки": Седокова рассказала о любви втроем

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезда снялась в пикантном видео

Анна Седокова продолжает выпускать один хит за другим. На этот раз она представила на суд зрителей клип на песню "Санта-Барбара". Главная тема видео – сложные любовные отношения, о которых рассказывает артистка.

Любовный треугольник, как в пошленьком кино.
Заезженные фразы, от них тошнит давно.
И видеозвоночки до 6 утра.
Пора расставить точки. Дешевая игра,

– поет Седокова.

Видеоролик знаменитости, как всегда, получился очень сексуальным. Сначала зрители могут наблюдать за тем, как бывшая солистка "ВИА Гры" принимает ванну и красуется в обтягивающем платье, а потом обнимает другую девушку. Не отстает от Седоковой и ее супруг по ролику. Мужчина проводит время в компании полуголых красоток в эротичном белье.

Фото: instagram.com/annasedokova

Поклонники артисткии уже завалили ее восторженными отзывами о новом клипе:

"Шикарно, горячо, невероятно", "Песня и клип потрясающие", "Бомба", "Стопроцентный хит", "Клип огонь", "Седокова жжет", "Так прекрасно", "Интересно получилось",

Оставаться в идеальной форме Анне Седоковой позволяют регулярные тренировки, которыми она делится с подписчиками. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА
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