"Та еще выдумщица": Седокова рассказала о сексе в туалете

Певица разоткровенничалась о страстной связи с борцом

На днях Анна Седокова представила на суд зрителей свое новое пикантное видео. В ролике знаменитость играла роль супруги богатого человека, которая совсем не счастлива в браке и ищет утешения на стороне.

"Жизнь та еще выдумщица. Он боец <…>, он не боится ее мужа. Она спит с ним в туалете ресторана. Хотя, нет, не спит, занимается сексом. Он сильный. Его руки оказываются там, где не был никто раньше, но ей все равно. Героиня ставит на карту все. Пока не появляется Она...",

– делится интимными подробностями звезда, намекая на связь с девушкой.

Интересная история Седоковой поклонникам понравилась, но они считают, что в клипе артистки совсем не отражен этот захватывающий сюжет.

"По клипу ничего непонятно", "Такого в клипе нет", "В клипе одна пошлость, нет такой истории", "Клип полная ерунда, нет таких линий там",

– возмутились зрители.

Действительно, клип Седоковой получился, как и всегда, очень эротичным и откровенным: полуголые девушки, откровенные сцены в ванной, поцелуи и обтягивающие наряды. Кто-то из комментаторов посчитал, что Анне не хватает интимной близости в жизни, кто-то поругал как само видео, так и вокальные данные Седоковой.

"Один блуд", "Седокова все о сексе. Мужики, переспите с ней", "Прекращая с силиконом", "Ты бездарь! И клип твой и голос, к сожалению, отстой!", "Клип дно", "Как всегда только о сексе", "Грязь, похоть, лицемерие, ложь",

– раскритиковали комментаторы.

Ранее в Сети заблокировали клип Ольги Серябкиной, в котором девушка показала больше, чем можно.