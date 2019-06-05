"Пельмень застудишь": Седокова развалилась на лестнице

Провокационный вид артистки вызвал бурную реакцию в Сети

Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram два свежих фото. На них она выглядит довольно откровенно. Среди подписчиков равнодушных не оказалось.

В кадрах бывшая солистка "ВИА Гры", одетая в легкое платье с глубоким вырезом на груди, сидит на ступеньках. На первом снимке она одну голую ногу вытянула вперед, другую поджала, на втором – широко их раздвинула.

"Через несколько минут мы начинаем Конкурс Красоты #МиссРусскоеРадио2019", – сообщила звезда под фото. И добавила, что сама "по традиции" будет одной из ведущих.

Фанаты сразу стали засыпать любимицу комплиментами:



"С каждым годом все сексуальнее и сексуальнее. Даже лучше чем в "ВИА Гре", "Шикарная девушка в безумно стильном и красивом образе", "Красотка", "Шикарнейшая", "Фигура – просто огонь", "Женственнее и нежнее никого не знаю!", "Идеальная", "Роскошная", "Великолепна", "Божественная", "Милашка", "Как всегда, сияешь", "Шоколадочка", "Ты просто икона стиля", "Притягательная", "Эффектный образ!", "Роковая девушка", "Симпатично", "Куколка".

Некоторые при этом заявили, что Анна "в любых конкурсах красоты должна побеждать", ведь это очевидно. "Да какой там конкурс, когда ведет его королева", – написал один такой.

Мужчины эмоционально поделились впечатлениями от снимка певицы: "Я видел твои фотографии, и я почувствовал радость и вдохновение, потому что они наполнили меня хорошей энергией", "Конфетка, аж съесть хочется".

Нашлись и те, кому не все понравилось."Такая красотка на грязной лестнице не комильфо...", "По-любому попу испачкала", – отметили одни из них.

Другие высказались не так мягко:

"Не сиди на холодном – пельмень застудишь", "Что ней? Была лет семь назад, очаровашка, скромная... а это что?", "Вы здесь не похожи на себя", "Загарчик уж очень сильный, мне показалось", "Ноги ниже колена очень короткие и толстые", "Слишком напоказ", "Жирнааааая", ""Ну да, с таким фотошопом".

Впрочем, борьба мнений на странице артистки не редкость. Ранее она выложила в соцсети другой кадр, в очередной раз выставив напоказ пышный бюст.

Мнения поклонников также разделились. Некоторые распекли певицу за чрезмерную откровенность и упрекнули в фальши.

"Уже не знает, как себя преподнести", "Гриль", "Ужас, вид затасканной", "Вся искусственная, как кукла, не живая, еще и обработку с фотами делает", "Просто ужас! Ты смотришься в зеркало?!", "Где она красивая? Все, что мы видим, это фото / видео плюс хороший грим и не более! Не завидую. Не настоящая", – написали они

Другие восхитились: "Красивая Анечка", "Потрясная женщина", "Какая Вы шикарная девушка... просто эталон", "Самая-самая лучшая".

Анна нередко радовала фанатов пикантным видом. Не так давно она показалась топлес и раззожгла огонь в сердцах россиян. До этого изогнулась с стрингах и открыла роскошную грудь