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"Очень грязно": Седокова публично приставала к популярному певцу

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники предполагают, что артист - отец младшего сына звезды

Анна Седокова записала совместную песню с молодым музыкантом Лешей Свиком. Совместное творчество поклонники певицы оценили, а вот от ее вызывающего поведения на сцене пребывают в шоке.

Звезда постоянно стремилась сблизиться с мужчиной, близко подходила к нему, обнимала и стремилась к поцелую.

"Бедный парень, у него походу есть девушка, а эта мать его провоцирует. Некрасиво так делать, Анечка", "Он смущается", "Как никогда вешается на него", "Зачем так активно давить на парня, бедняга смущен", "Напрашивается на поцелуй",

возмутились пользователи.

Смущение молодого человека вполне оправданно: Седокова на восемь лет старше парня, а у него, по слухам, есть девушка. Фанаты заметили также интересную особенность: им кажется, что младший сын Анны Седоковой внешне очень похож на музыканта.

"Дак фото на кого ваш сын похож", "Удачная была бы пара", "Вы какая-то полная на его фоне", "Копия Гектор", "Анна плохо спело", "Очень грязно поете", "Ваш малыш очень похож на этого партнер, может, это его папа?",

– прокомментировали видео поклонники.

Ранее этого исполнителя заметили рядом с Ольгой Бузовой. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА
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