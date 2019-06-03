"Очень грязно": Седокова публично приставала к популярному певцу

Поклонники предполагают, что артист - отец младшего сына звезды

Анна Седокова записала совместную песню с молодым музыкантом Лешей Свиком. Совместное творчество поклонники певицы оценили, а вот от ее вызывающего поведения на сцене пребывают в шоке.

Звезда постоянно стремилась сблизиться с мужчиной, близко подходила к нему, обнимала и стремилась к поцелую.

"Бедный парень, у него походу есть девушка, а эта мать его провоцирует. Некрасиво так делать, Анечка", "Он смущается", "Как никогда вешается на него", "Зачем так активно давить на парня, бедняга смущен", "Напрашивается на поцелуй",

– возмутились пользователи.

Смущение молодого человека вполне оправданно: Седокова на восемь лет старше парня, а у него, по слухам, есть девушка. Фанаты заметили также интересную особенность: им кажется, что младший сын Анны Седоковой внешне очень похож на музыканта.

"Дак фото на кого ваш сын похож", "Удачная была бы пара", "Вы какая-то полная на его фоне", "Копия Гектор", "Анна плохо спело", "Очень грязно поете", "Ваш малыш очень похож на этого партнер, может, это его папа?",

– прокомментировали видео поклонники.

Ранее этого исполнителя заметили рядом с Ольгой Бузовой.